Saly : une affaire d’ecstasy vire à un dossier "d’actes contre nature", un technicien de sous déféré

Initialement arrêté aux Almadies (Dakar) et placé sous mandat de dépôt pour une affaire de détention d'ecstasy, le technicien de sous, T.S. Pam, résidant à Saly (sud), a été déféré, le 16 mars 2026, par la Brigade de recherches (Br) de Dakar pour « actes contre nature et transmission du VIH ».



A l’origine des faits, à la suite de son arrestation, l'exploitation de son téléphone a révélé plusieurs vidéos dans lesquelles T.S. Pam aurait entretenu des relations sexuelles avec d'autres hommes. Extrait de prison et interrogé, T.S. Pam aurait fait des aveux. D’après le journal Libération, il aurait expliqué dans les détails comment il a rencontré son premier amant, originaire de la sous-région, alors qu'il travaillait dans un casino de Dakar.