Samuel Sarr annonce un recours contre la nomination de Moustapha Ndiaye à la tête de WEA

Envoyé en prison suite à une plainte déposé il y a plus d’un an contre lui par le PCA de la société West African Energy, Moustapha Ndiaye, Samuel Sarr, depuis la prison, contre-attaque.



Selon l’observateur dans sa parution du jour, Samuel Sarr a décidé, par le biais de ses avocats, de saisir (à nouveau) le Tribunal du commerce d'un recours pour contester la désignation de Abdou Karim Diop à la tête de la Direction générale.



D’après le plaignant, Moustapha Ndiaye n’a pas les compétences de convoquer le Conseil d’administration (CA). Soulignant que seul un administrateur, comme la Senelec, peut convoquer le CA et non un simple actionnaire. Il a révélé par le biais de ses avocats que Moustapha Ndiaye a été remplacé à la tête du Conseil d'administration, depuis février 2023, par l'ancien Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye, qui a cédé la Présidence à son successeur Pape Toby Gaye.



D'ailleurs, note le journal, c'est la deuxième fois que Abdou Karim Diop est porté à la tête de la Direction de la société West African Energy (Wae) comme Directeur général intérimaire. «En juin 2024, il a été désigné Directeur général intérimaire par Moustapha Ndiaye. Une décision pendante devant le Tribunal du commerce. Et il revient avec le même procédé en le désignant à nouveau Directeur général intérimaire que nous allons aussi attaquer », a confié Me Baboucar Cissé, avocat de Samuel Sarr.