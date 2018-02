Sangalkam : L’Apr pêche un poisson de choix avec le ralliement de l’ancien Sg de l’UJTL

L’Alliance pour la république a ferré un gros poisson dans les rangs du Parti démocratique sénégalais (Pds). En effet, le ministre de la Pêche et non moins responsable «apériste » a alpagué dans les mailles de son filet l’ancien Secrétaire général de l’Union des jeunesses travaillistes libérales (UJTL), Cheikh Tidiane Diagne.



Vox Populi qui donne l’information informe que ce ralliement est survenu ce week-end, et ce sont Oumar Guèye, et Souleymane Ndoye, autre responsable du parti présidentiel qui ont accueilli le néo apériste dans leurs rangs.