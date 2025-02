Sangomar : la SAR a effectué avec succès » sa première opération de raffinage de pétrole brut sénégalais

La direction générale Société africaine de raffinage (SAR) a déclaré dans un communiqué avoir effectué avec « succès », ce jeudi, sa première opération de raffinage de pétrole brut produit au Sénégal. Cette société nationale créée en 1961 pour approvisionner le marché sénégalais en produits pétroliers.



Selon le document, souligne l’Aps, l’opération a été effectuée à Sangomar. Rappelons que les premiers barils de pétrole brut produits par le Sénégal sont sortis de Sangomar en juin dernier. Ce champ pétrolier est exploité par la société australienne Woodside. La Société africaine de raffinage estime que « le savoir-faire de ses employés a été « déterminant pour ce succès ».



« Après un traitement réussi et des résultats conformes » aux normes en vigueur dans ce domaine, la SAR a entamé le transfert des produits dérivés, dont le fuel et le gasoil, vers ses entrepôts de stockage, ajoute le communiqué. « Cette avancée marque une étape clé dans le développement de la SAR » et démontre son expertise technique », lit-on dans le texte.

Ses partenaires techniques et financiers ont contribué à la réussite de cette opération, affirme-t-elle.