Sangomar : le ministre de l’Énergie lance les négociations de la Phase 2

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, a lancé les discussions pour la suite du projet pétrolier Sangomar, lundi 29 juin 2026. Il a dirigé une réunion stratégique avec la compagnie nationale PETROSEN, la DGCSO et les dirigeants de Woodside Energy. Cette rencontre visait à faire le bilan de la collaboration et à préparer la Phase 2 du projet.



Pour ces futures négociations, le ministre a imposé une nouvelle méthode de travail. Il exige de regrouper tous les dossiers techniques, fiscaux, contractuels et gaziers dans un cadre unique. Selon un communiqué du ministère de l'Énergie, le Dr El Hadji Abdourahmane Diouf a fixé deux priorités : « la valorisation optimale du gaz national et la préservation des intérêts stratégiques du Sénégal ».



Le ministre a également affirmé la volonté du gouvernement de modifier les relations avec la compagnie pétrolière. Les autorités sénégalaises veulent installer un « véritable partenariat stratégique, fondé sur une vision commune de développement, de création de valeur et de bénéfices mutuels ».



De son côté, selon rts.sn, le Vice-président exécutif de Woodside Energy a salué la qualité du travail avec l’État et PETROSEN. Le responsable a félicité les équipes pour la réussite de ce qu’il a qualifié d'« investissement historique », avant de présenter les orientations techniques de son entreprise pour la suite des opérations.