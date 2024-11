Santé : Dr Ibrahima Sy s'engage à répondre aux revendications des internes et médecins en spécialisation

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a rencontré, hier jeudi, l’Association des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) ainsi que le Collectif des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens en Spécialisation (COMES).



Selon Le Soleil Digital, les discussions ont porté sur plusieurs revendications importantes des internes et des médecins en spécialisation, notamment la définition d’un statut spécifique pour ces derniers, ainsi que la revalorisation de leur prime de garde.



Il a été proposé une augmentation de cette prime à 15 000 FCFA pour les jours ouvrables et 20 000 FCFA pour les week-ends et jours fériés. Les représentants ont également exprimé le besoin urgent de réhabiliter les logements des internes, notamment ceux de l’hôpital de Fann.



La même source renseigne que les demandes ont aussi concerné l’insertion professionnelle des médecins formés, avec la nécessité d’un recrutement dans la fonction publique, ainsi que la prise en charge médicale des médecins en spécialisation et de leurs familles au sein des hôpitaux.



Des discussions ont eu lieu sur l’amélioration des conditions de travail, en particulier pour rationaliser la charge de travail des internes et des médecins en spécialisation, et sur le déploiement des internes dans les structures régionales.



Le ministre de la Santé a assuré qu’il ferait tout son possible pour répondre à ces revendications, en prenant en compte celles qui relèvent de sa compétence.



Dr Ibrahima Sy a aussi promis de porter le plaidoyer auprès des autres administrations concernées pour les points nécessitant une action interinstitutionnelle.