Santé : Grève totale sans service minimum les 18, 19, 25 et 26 septembre

L'Alliance des syndicats autonome de la Santé (Asas), And Gueusseum déterre la hache de guerre e t menace de paralyser les services sanitaires. Ces membres annoncent une grève totale les 18, 19, 25 et 26 septembre ceci dans le cadre de son 11e plan d’action. Mballo Dia Thiam et ses camarades préviennent qu’il n’y aura pas, cette fois-ci, de service minimum.



Selon Sidi y a Ndia ye d'expliquer sur les ondes de la Rfm le déroulement de leur 11e plan d'action. «Dans le cadre du 11e plan d’action, il est prévu une grève totale de 48h les 18 et 19 septembre. Et, la particularité de cette grève est la fin du service minimum puisque l’Alliance n’assurera plus le service minimum dans leur structure», informe-t-il.



Le Secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs de la santé (Fg t s) de poursuivre : «La deuxième série de grève de 48 h démarrera entre le 25 et le 26 septembre. Tout cela c’est pour tendre la perche au gouvernement par rapport à la reprise et à l’installation d’un dialogue franc et sincère avec l’Alliance pour la question du régime indemnitaire».