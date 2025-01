Santé : Le Sénégal enregistre son premier décès lié à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo

Le Sénégal fait face à une alerte sanitaire avec le premier décès enregistré suite à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. D'après la Radio Futurs Médias (RFM), la victime est un homme de 45 ans, décédé le 13 janvier dernier à Mbirkilane, dans la région de Kaffrine.



Suite à cet incident, les autorités sanitaires ont identifié 51 cas contacts. Parmi eux, un seul cas a été confirmé. Ce patient, actuellement hospitalisé à Mbirkilane, montre des signes d’amélioration, selon les informations officielles. Par ailleurs, des cas d’autres maladies vectorielles ont été signalés dans le pays : un cas de dengue à Podor et un cas de chikungunya à Goudomp.



Les autorités sanitaires appellent à une vigilance accrue pour limiter la propagation de ces maladies. Les populations sont invitées "à respecter les mesures de prévention, notamment en évitant les piqûres de tiques, vecteurs principaux de la fièvre de Crimée-Congo, et en adoptant des comportements favorables à l’hygiène et à la protection contre les moustiques."