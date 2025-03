Lutte contre la tuberculose : le Sénégal veut renforcer la mobilisation des ressources locales

Le coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNT), Dr Fodé Danfakha, a appelé à renforcer la mobilisation des ressources domestiques pour soutenir les programmes de santé, à la suite du gel du financement des États-Unis.



“Cette situation nous apprend une leçon, c’est le moment d’aller vers la mobilisation domestique. On travaille sur un document de plaidoyer pour essayer de mobiliser les ressources à travers les partenaires et les entreprises locales”, a-t-il déclaré à l’APS.



Il a suggéré d'explorer avec l’État la possibilité d’allouer certaines taxes à la prise en charge des maladies. “Beaucoup de pays ont développé leur système sanitaire en taxant certains produits afin d’assurer la prise en charge des patients et améliorer le plateau technique”, a-t-il expliqué.





Dr Danfakha a précisé que "le programme de lutte contre la tuberculose n’est pas encore fortement impacté par le retrait américain, le principal soutien financier restant le Fonds mondial. " Toutefois, il a averti qu’un éventuel retrait des États-Unis de ce fonds entraînerait "une diminution des ressources allouées."





Le PNT, qui affiche un déficit de financement d’environ 72 %, prévoit d’intensifier la mobilisation nationale pour combler ce gap. “Pour 2025, on peut aller jusqu’à 1,6 milliard”, a-t-il indiqué, soulignant l’engagement de l’État à assurer la disponibilité des médicaments et intrants nécessaires.

Le budget alloué à l’achat des médicaments pour la tuberculose pharmacosensible a d’ailleurs été revu à la hausse, passant de 260 millions à 900 millions de francs CFA en 2024.





S'exprimant sur le thème de cette année, “Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose”, Dr Danfakha a plaidé pour " une approche multisectorielle impliquant l’État, la société civile et le secteur privé." Il a estimé que “la lutte contre la tuberculose ne relève pas seulement du système de santé”.