Cancer chez les enfants : seuls 25 % bénéficient de soins adéquats, entre 800 et 1 200 nouveaux cas attendus chaque année

Malgré les progrès réalisés, seuls 25 % des enfants atteints de cancer au Sénégal bénéficient de soins adéquats. Ce constat alarmant a été révélé lors de la Journée mondiale de lutte contre le cancer de l'enfant, célébrée samedi dernier. L'Unité d'oncologie pédiatrique (UOP) de Dakar, la seule structure spécialisée du pays, fait face à un manque alarmant de ressources humaines, d'infrastructures et de médicaments.



"Chaque année, environ 200 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont diagnostiqués, un chiffre bien en deçà des estimations réelles", a indiqué le Dr Mame Ndella Diouf, oncologue pédiatre. À en croire L'Observateur, l'UOP ne peut couvrir qu'environ 22 % des besoins nationaux. "Nous faisons face à des difficultés majeures en matière de ressources humaines et d'infrastructures. Le manque de formation continue et l'insuffisance d'équipements essentiels entravent la prise en charge optimale des enfants malades", a-t-elle déploré.



Créée en 2000, l'UOP a permis d'améliorer le diagnostic et la formation d'oncologues pédiatriques. Cependant, elle reste la seule unité de ce type dans tout le pays, avec seulement quatre spécialistes en activité. "Il est urgent de décentraliser et d'étendre ces services pour couvrir l'ensemble du territoire", a insisté le Dr Diouf, qui pointe également le manque d'équipements de diagnostic, comme les outils d'anatomopathologie et de radiologie.



L'accès aux médicaments constitue un autre défi majeur. Les traitements anticancéreux, souvent coûteux, sont régulièrement en rupture de stock. Le manque de morphine adaptée aux enfants complique également la gestion de la douleur. "Le gouvernement doit prendre totalement en charge les frais de traitement, car la majorité de notre population est jeune et ne peut pas supporter ces coûts", a plaidé le Dr Diouf.



À l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye (dans la banlieue dakaroise), le Dr Samba Cor Sarr, directeur de cabinet du ministre de la Santé, a également souligné l'ampleur du défi. Selon lui, entre 800 et 1 200 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont attendus chaque année au Sénégal, mais seulement 185 ont été recensés en 2023. Il a déploré notamment le diagnostic tardif, qui réduit les chances de survie des enfants. "Beaucoup arrivent dans les structures de soins à un stade avancé, ce qui complique leur prise en charge", a-t-il précisé.



Le Dr Sarr a également évoqué les difficultés d'accès aux soins spécialisés, particulièrement en milieu rural. Le pays manque de centres dédiés à l'oncopédiatrie, limitant ainsi la capacité d'accueil et de traitement. "Les coûts élevés des soins, associés aux frais de transport et d'hébergement, rendent l'accès au traitement difficile pour de nombreuses familles", a-t-il ajouté.



Face à cette situation critique, les professionnels de la santé appellent à une mobilisation accrue des autorités et des acteurs du secteur pour garantir un accès équitable et gratuit aux soins contre le cancer infantile.