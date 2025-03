Tivaouane : l’hôpital El Hadji Malick Sy bientôt opérationnel

Les travaux de construction de l’hôpital El Hadji Malick Sy de Tivaouane touchent à leur fin. Selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, « l’infrastructure hospitalière, dont les travaux sont réalisés à 98 % pour la partie gros œuvre, pourrait être mise en service dès juin ou juillet. »



S’étendant sur 24 000 mètres carrés, cet hôpital de niveau 3 dispose d’une capacité de 300 lits et de plusieurs pôles médicaux spécialisés, notamment en cardiologie, oncologie, neurologie, chirurgie et pédiatrie. Selon l’Aps, il comprend également un service d’urgence doté de 20 lits et une unité des grands brûlés, un atout majeur pour une zone industrielle comme Tivaouane, où opèrent des entreprises comme les ICS.



D’après Seynabou Bèye, directrice de projet au Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS), l’établissement est équipé de matériel médical de dernière génération, avec un système de gaz et d’oxygène intégré, ainsi qu’un laboratoire performant pour assurer un diagnostic complet.



Malgré ces avancées, le ministre Ibrahima Sy a souligné plusieurs défis à relever avant la mise en service de l’hôpital. Parmi eux, « la mobilisation du personnel médical et la formation sur l’utilisation des équipements modernes. » Un plan de maintenance préventive devra aussi être mis en place pour assurer la pérennité de l’établissement.



Le ministre a insisté sur « l’importance d’un modèle de gouvernance centré sur le patient et impliquant divers acteurs, notamment la Senelec, la Sonatel, les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité. »



Lancé le 25 juin 2022 par l’ancien président Macky Sall, le chantier devait initialement durer 16 mois, pour un coût estimé à plus de 46 milliards de FCFA. Aujourd’hui, avec la fin des travaux en vue, l’hôpital El Hadji Malick Sy s’apprête à renforcer l’offre de soins à Tivaouane et dans ses environs, offrant aux populations un accès amélioré à des services de santé de qualité.