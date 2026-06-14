Santé : Le directeur du CNTS annonce la gratuité des poches de sang dans le public malgré un coût de production de 45 000 FCFA

Le directeur du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), le docteur Daouda Seck, a annoncé que les poches de sang remises aux structures sanitaires publiques restent « gratuites et ne font l’objet d’aucune commercialisation », en dépit d’un coût moyen de production unitaire de l’ordre de 45 000 francs CFA. Le chef du CNTS s’exprimait ce dimanche dans un entretien accordé à l’Agence de presse sénégalaise (APS) en marge de la Journée mondiale des donneurs de sang.







Le docteur Daouda Seck a précisé que « le sang n’a pas de coût » et que ce montant de 45 000 francs CFA correspond exclusivement aux dépenses liées à l’ensemble du processus de production d’une poche de sang. Selon le directeur, ces frais englobent les analyses biologiques, les réactifs, les équipements, les poches de prélèvement et les différents consommables utilisés, des charges entièrement couvertes dans le public par les subventions de l'État.







Le directeur du CNTS a également abordé le suivi rigoureux des procédures de collecte, soulignant l’observance scrupuleuse des normes de sécurité transfusionnelle pour détecter d’éventuels agents pathogènes avant toute distribution. Pour les établissements médicaux privés, il a indiqué qu’ils s’acquittent d’un « simple prix de cession », inférieur au coût réel de production, servant à couvrir une partie des charges logistiques.







Le docteur Daouda Seck a enfin rappelé que le système transfusionnel sénégalais repose sur un principe de solidarité nationale, en accord avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui vise à remercier les donneurs volontaires et non rémunérés. Le dirigeant a conclu son intervention en plaidant pour des investissements accrus, signalant que le pays a encore besoin de 50 000 à 55 000 poches de sang pour atteindre le seuil minimal établi par l’OMS.

