Santé : l’hôpital de Fann obtient le label bronze de l’AP-HP

Le Centre hospitalier national universitaire de Fann (CHNU) a obtenu le label de niveau bronze de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Cette distinction récompense les procédures de l'établissement en matière d’organisation des soins, de gestion des risques et de sécurité des patients. L'hôpital sénégalais atteint un niveau de performance de 53,4% sur le référentiel international de l'institution parisienne.
Ce label évalue plusieurs domaines clés comme le management, les soins centrés sur le patient et la qualité des plateaux médicotechniques à risque. La démarche vise à accompagner l'établissement vers une future certification nationale. Elle permet de planifier un système d'assurance qualité conforme aux réglementations internationales.
La directrice de l’hôpital de Fann, Khadidiatou Sarr Kébé, s'est réjouie de cette reconnaissance. Elle affirme que ce label témoigne de la capacité de la structure à répondre aux standards internationaux. Cette distinction engage l'établissement à consolider ses acquis et à inscrire durablement la culture de la qualité dans les pratiques professionnelles.
Ce label évalue plusieurs domaines clés comme le management, les soins centrés sur le patient et la qualité des plateaux médicotechniques à risque. La démarche vise à accompagner l'établissement vers une future certification nationale. Elle permet de planifier un système d'assurance qualité conforme aux réglementations internationales.
La directrice de l’hôpital de Fann, Khadidiatou Sarr Kébé, s'est réjouie de cette reconnaissance. Elle affirme que ce label témoigne de la capacité de la structure à répondre aux standards internationaux. Cette distinction engage l'établissement à consolider ses acquis et à inscrire durablement la culture de la qualité dans les pratiques professionnelles.
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