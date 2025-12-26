Santé oculaire : près de 165.000 aveugles et plus de 550.000 malvoyants recensés au Sénégal

Les dernières données sur la santé oculaire au Sénégal font état d’une situation préoccupante. Près de 165.000 personnes seraient atteintes de cécité et plus de 550.000 souffriraient de malvoyance, soit une prévalence estimée à 1,42 % de la population, évaluée à environ 18 millions d’habitants.



Ces chiffres ont été communiqués par le coordonnateur du Programme national de promotion de la santé oculaire au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Mouctar Dieng Badiane, lors d’une rencontre consacrée à la prise en charge des déficiences visuelles.



« Les dernières estimations sur la prévalence de la cécité au Sénégal sont de 1,42%. Cela nous amène à dénombrer à peu près 165 000 aveugles et plus de 550.000 malvoyants », a déclaré Mouctar Dieng Badiane, cité par l’APS.



Selon lui, les principales causes de la cécité sont la cataracte, les problèmes de vue dus à des lunettes appelés vices de réfraction, la rétinopathie diabétique, entre autres.



« Nous avons été conviés par les organisations des personnes vivant avec un handicap pour examiner les besoins de financement en santé oculaire, mais aussi identifier les stratégies qui nous permettront d’améliorer l’accès aux soins de santé oculaire », a-t-il dit.



91 ophtalmologistes à l’échelle nationale



S’agissant des ressources humaines et des infrastructures dédiées à la prise en charge des patients, Mouctar Dieng Badiane a indiqué que le Sénégal compte « à peu près 91 ophtalmologistes, dont plus de la moitié évoluent dans les établissements publics, et qu’à peu près 81 unités de soins oculaires sont disséminées à travers le pays ».



Il a également souligné que les déficiences visuelles, ainsi que la cécité, constituent des problèmes majeurs de santé publique, d’où la nécessité, avec la rareté des ressources financières, de trouver des mécanismes endogènes pour financer la santé oculaire.



C’est pourquoi, il a invité les collectivités territoriales et les entreprises locales par le biais de la Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) à s’investir dans la lutte contre les maladies oculaires.

