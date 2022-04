Santé: vers une grève générale jeudi prochain dans toutes les structures du pays

L'on s'achemine tout droit vers une " journée sans blouse" dans tout le territoire national. En tout cas c'est ce qui ressort du compte rendu de l'assemblée générale des syndicats, SYNTRAS, SATSUS, SACDES, SDT3S, SAMES et l'Association Nationale des sages-femmes d'état du Sénégal. L'Objet de la rencontre, d'hier-vendredi était d'analyser la situation sanitaire et sociale du pays et particulièrement dans la région de Louga.



"Après avoir manifesté notre soutien au personnel de santé, il est décidé de mener un front commun pour rétablir la vérité. Il a ainsi été décidé : De tenir un point de presse le mercredi 20 avril 2022 à partir de 10H à Keur Madia de la Cnts ; D’observer une "journée sans blouse", c’est-à-dire une grève générale le jeudi 21 avril 2022 dans toutes les structures de santé du pays pour le respect de la dignité des agents de santé", peut-on lire dans le communiqué de l'intersyndicale de santé.