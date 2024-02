Saraya : Trois (03) orpailleurs tués dans l'éboulement d'une mine d'or

La région de Kédougou continue d’entretenir une série d'éboulements dans les sites d'orpaillage. Le dernier incident survenu le samedi 24 février 2024 à Mamakhono, commune de Sabodala, a laissé un bilan tragique de trois (3) morts et trois (3) blessés.



Vers 17 heures, un puits s'est effondré, piégeant six (6) orpailleurs, dont un ressortissant malien. Informés, les orpailleurs d'autres sites ont évacué leurs puits pour venir en aide à leurs collègues coincés sous terre.



Les populations locales ont entrepris des recherches qui ont duré plusieurs heures, permettant d'extraire trois corps sans vie et de secourir trois blessés. Il est important de noter que la zone ne dispose pas des équipements nécessaires pour de telles opérations de sauvetage, rapporte l’Asnews.



Les gendarmes ont été prévenus et après le constat, les trois corps ont été transférés à la morgue du district sanitaire local, où les blessés ont également reçu les premiers soins.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie.