Saraya: deux morts et plusieurs blessés dans un éboulement sur un site d'orpaillage clandestin

Un éboulement survenu le dimanche 08 février 2026, vers 15 heures, dans un site d'orpaillage clandestin situé à l'ouest du village de Gamba-Gamba (Saraya, sud-est), a fait deux morts et trois blessés légers, tous de nationalité étrangère.
Selon le journal L’Observateur, un grand nombre d'orpailleurs étaient en pleine activité lorsque la terre s'est brusquement affaissée. Alertée, la Brigade régionale des sapeurs-pompiers de Kédougou a rapidement lancé les opérations de recherche, ce qui a permis d'extraire «deux corps et trois survivants des décombres». Les corps sans vie ont été déposés à l'hôpital régional de Kédougou (sud-est).
