Sécurité : la CEDEAO et les forces armées britanniques renforcent leur partenariat

Dans le cadre du renforcement de ses capacités de gestion des crises, la Commission de la CEDEAO, le Département des affaires politiques, de paix et de sécurité (PAPS) de la Commission de la CEDEAO a tenu, le 3 février 2026 à Abuja, une réunion de travail avec le chef des opérations conjointes des forces armées britanniques, le brigadier Dan Duff. Cette délégation de trois experts a été accueillie au siège nigérian de l'organisation pour une session d'échanges mutuellement bénéfiques. Les échanges ont porté sur l'optimisation des interventions armées et la préparation aux situations d'urgence dans la sous-région.



Les discussions entre le Dr Abdel-Fatau Musah et la Commissaire chargée de la politique, de la paix et de la sécurité, portaient également sur le partage d'expériences et aussi les opérations de réaction aux crises. Les deux parties ont exploré les enseignements tirés des déploiements militaires passés, mettant l'accent sur les protocoles de préparation indispensables à l'envoi de forces armées dans des contextes instables.



Cette rencontre souligne la volonté de la CEDEAO et du Royaume-Uni de pérenniser leurs excellentes relations actuelles. L'objectif est de développer une synergie accrue pour répondre plus efficacement aux défis sécuritaires qui touchent l'Afrique de l'Ouest.