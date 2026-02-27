Télécommunication : La 4G atteint désormais 97 % de la population au Sénégal en 2025

Selon les dernières analyses de la GSMA Intelligence, organisation mondiale regroupant les opérateurs de réseaux mobiles, les opérateurs mobiles du Sénégal ont collectivement atteint un taux de couverture 4G de 97 % de la population en 2025, contribuant ainsi à l’objectif de connectivité de 95 % fixé dans le cadre du New Deal Technologique 2034.



La GSMA estime que l’extension de la couverture 4G de 97 % de la population totale (et 92 % en zone rurale) à 99,5 % de la population nécessiterait un investissement supplémentaire d’au moins 20 millions de dollars. Ce besoin pourrait être réduit à environ 10 millions dollars si les recommandations politiques proposées pour lever les obstacles identifiés notamment l’amélioration de l’approvisionnement énergétique national et la réduction des coûts de l’énergie étaient mises en œuvre afin de stimuler l’adoption et l’usage du numérique.



La GSMA indique également que les 0,5 % restants de la population, situés dans des zones très isolées et faiblement peuplées, devront être couverts par des technologies alternatives, telles que les satellites en orbite basse (LEO), pour assurer une couverture 4G complète. D’après la GSMA, en 2025, 43 % de la population sénégalaise utilise Internet mobile, tandis que 54 % vivent dans une zone couverte par le réseau mobile sans pour autant l’utiliser ce qui représente un écart d’usage important (Usage Gap).