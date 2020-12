Saraya: un site d’orpaillage clandestin démantelé, 16 individus arrêtés

Un site d’orpaillage clandestin a été démantelé à Séguékho dans le département de Saraya, situé dans la région de Kédougou. Seize (16) individus ont été arrêtés pour exploitation illicite de substance chimique et altération du domaine forestier.



Il s’agit de cinq (5) Sénégalais, huit (8) Burkinabé, et trois (3) Maliens, selon la division communication de la gendarmerie. En plus de ces interpellations, les éléments de la brigade de gendarmerie de Kédougou ont saisi du matériel constitué de quatre (4) motopompes, six (6) groupes électrogènes, deux (2) pelles carrées et neuf-cent-soixante (960) litres de carburants.