Saudi Pro League : Al Nassr et Sadio Mané démarrent face à Al Raed, ce jeudi

La nouvelle saison de la Saudi Pro league commence ce jeudi 22 Août. Sadio Mane la star sénégalaise lance également sa campagne ce jeudi avec son club Al Nassr.



Critiqué en raison de sa maigre performance, l’entourage de Sadio Mane a botté en touche l’idée d’un départ du joueur.



Considéré comme une véritable Star de l’équipe, Sadio Mane et Al Nassr disputent la première journée du championnat ce jeudi face à Al Raed à 18h GMT. Une occasion de plus de voir performer le buteur sénégalais et faire taire les critiques même si le mercato reste toujours ouvert.



Cette saison, Al Nassr rêve grand et compte bousculer l’ogre Al Hilal.



Programme de la première journée :



Jeudi 22 août 2024 :

16h10 GMT : Al-Taawoun – Al-Feiha

18h00 GMT : Al-Wehda – Al-Riyadh

18h00 GMT : Al-Nassr – Al-Raed



Vendredi 23 août 2024 :

16h10 GMT : Damac – Al-Khaleej

18h00 GMT : Al-Ahli – Al-Oruba

18h00 GMT : Al-Qadisiah – Al-Fateh



Samedi 24 août 2024 :

16h15 GMT : Al-Kholood – Al-Ittihad

18h00 GMT : Al-Okhdoud – Al-Hilal

18h00 GMT : Al-Shabab – Al-Ettifaq







