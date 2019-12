Scandale à la Cnca de Louga: plus d’un demi-milliard de F Cfa détourné

Une rocambolesque affaire de détournement secoue l’ex-Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (Cnca) devenue Banque agricole de Louga, une ville située dans le nord-ouest du Sénégal. 596 millions de F Cfa ont été pompés des caisses de l’agence de crédit.



Selon L’Observateur qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, cinq (5) agents ont été arrêtés et envoyés en prison. L’ex-chef de l’agence, Bernard Sacouna Diémé, cerveau du réseau, a pris la poudre d’escampette.



Tout est parti d’une réclamation d’un client qui avait saisi le chef d’agence nouvellement affecté à Louga, pour se plaindre des retraits opérés sur son compte à son insu. Un autre client de la Banque a lui aussi dénoncé les mêmes faits. Prenant au sérieux ces réclamations, l'agence a effectué un audit. Les vérifications ont permis de constater que la somme 596 millions de F Cfa a été détournée. Au total, 27 comptes ont été pompés.



Alertée, la police procède à l’arrestation des cinq (5) agents pour délits de détournement de deniers publics, abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privées de banque, blanchiment de capitaux. Attraits mercredi, devant la barre du tribunal de Louga, ils ont tous chargé le chef de l’agence Diémé.



« Notre chef d’agence nous abusait. C’est lui qui me demandait de faire des décaissements. Si j’avais refusé, j’allais tomber sous le coup de l’insubordination (…) », a soutenu un des prévenus.



Convaincu de la culpabilité des prévenus, le parquet requiert contre eux des peines qu’il a sériées en fonction du degré d’implication. Il a requis 10 ans contre le chef d’agence en fuite avec un sus d’un mandat d’arrêt international.