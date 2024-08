Scandale foncier : le beau-frère de Macky Sall Homère Seck dans de beaux draps

Cette affaire de scandale foncier oppose monsieur Seck à un groupe de 17 personnes. Ces dernières demandent l'arbitrage du Premier Ousmane Sonko. La lettre de ce groupe de personnes dont détient Seneweb fait état d'une bataille qui a duré presque 10 ans. Et l'objectif de la missive adressée à Ousmane Sonko, d'après ces personnes "abusées" est de rentrer dans leurs droits. " (...). L’objet de notre requête, Monsieur le Premier Ministre, peut s’intituler comme suit : Un groupe de 17 citoyens sénégalais, dont 11 ont obtenu un jugement définitif et les 6 autres sont encore en cours de jugement, victimes d’escroquerie foncière par l’entreprise SETI de Monsieur Abdourahmane Seck dit Homère, voit ses principaux accusés et jugés coupables par le Tribunal de Dakar libres de tous mouvements", peut-on lire. Dans ce cadre, la justice avait condamné Homère condamné à payer 407 millions de FCfa après 9 ans de procédure.



En outre, dans la lettre les plaignants sont en résumé revenus sur les faits saillants de cette affaire qui remonte à l'année 2012. " La fraude, initiée en 2012, consistait à vendre des terrains aménagés, situés sur un titre foncier global à Yoff et prétendument appartenant à la famille Dame Mbengue. En l’absence de l’octroi de parcelles et malgré les montants que nous avions avancés conformément aux contrats signés avec la SETI, les victimes que nous sommes se sont constituées en collectif et ont intenté un recours en justice", a relaté le groupe des 17 personnes.



Cette affaire de scandale foncier impliquant le beau-père de Macky Sall vient d'être mis au grand jour. Dans la lettre beaucoup d'autres griefs reprochés à Homère Seck sont mis en exergue.