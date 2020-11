Scat Urbam sans eau depuis des mois: les populations expriment leur ras-le-bol, Sen Eau invoque la sur-demande

C’est le calvaire à Scat Urbam, un quartier de la capitale sénégalaise, qui est resté sans eau depuis des mois. Très fatiguées, les populations qui n’ont plus accès au liquide précieux, ont déversé leur colère dans la rue lundi. Elles déplorent le manque de communication des autorités de Sen Eau.



Munis de bouteilles de vingt (20) et de dix (10) litres, de seaux et autres récipients vides, les populations de Scat Urbam ont exprimé leur ras-le-bol ce, après des mois sans eau. Les manifestants ont fait part des difficultés qu’ils rencontrent pour trouver de l’eau. Selon eux, ils sont obligés de veiller toute la nuit pour avoir une goutte d'eau.



Pis, ont-ils pesté, ils n’ont reçu aucune information de la part de la société en charge de l’eau. « Au moins si on avait une information, on saurait quoi faire. Mais malheureusement, aucun habitant ne connaît les raisons de cette pénurie ainsi que les détails pour un retour à la normal ».



Joint par L’As, Sen eau reconnait les perturbations avant de montrer leurs limites. « Nous enregistrons ces derniers jours des perturbations sur l’alimentations en eau de la ville de Dakar et particulièrement dans certaines zones déficitaires comme Diamalaye, Cité Djily Mbaye, la zone des Mamelles, Ouakam, Usine Niary Tally, bene Tally, Cité Bissap et Arafat-Scat urbam », a fait savoir le Directeur Territorial de Dakar de Sen Eau.



Pour justifier ces perturbations, Ibra Fall Wadji invoque la demande en eau des populations qui selon lui, dépasse largement le cumul de l’ensemble de leurs unités de production. « Cette situation fait qu’aujourd’hui, il est quasi impossible d’alimenter l’ensemble des localités pendant 24h, sans interruption, ainsi que certains quartiers qui se trouvent en situation défavorable de par leur position en bout de réseau ou en attitude », s’est-il justifié.