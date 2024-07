Scolarisation au Sénégal: la région de Ziguinchor affiche le taux le plus élevé

Le taux de fréquentation scolaire reste plus élevé en milieu urbain (68,0%) qu’en milieu rural (51,9%). C'est qui ressort du rapport les résultats provisoires du 5e Recensement général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5), présenté ce mardi par le Directeur général de l'ANSD.



Dans la répartition de sexe il est noté que "Chez les garçons, il est égal à 67,8% en milieu urbain contre 51,2% en milieu rural tandis que chez les filles, il correspond respectivement à 68,2% contre 52,6%."



La région de Ziguinchor affiche "le taux de fréquentation scolaire le plus élevé (79,7%), avec 78,4% chez les garçons âgés de 6 à 16 ans et 81,1% chez les filles de la même tranche d’âge."



Elle est suivie des régions de Dakar (73,3%), soit 73,8% chez les filles contre 72,8% chez les garçons, et de Thiès (67,5%), avec respectivement 68,9% chez les filles contre 66,3% chez

les garçons.



Les régions de Tambacounda (42,9%), Matam (40,4%), Kaffrine (30,5%) et Louga (30,4%), enregistrent les proportions d’enfants n’ayant jamais été scolarisés les plus élevées.

Elles ont également des taux de fréquentation inférieurs à 50%.