Secteur aéroportuaire : des agents dénoncent des violations des droits des travailleurs

Après de multiples tentatives pour attirer l’attention de leur ministre de tutelle, restées sans succès, ils s’adressent désormais au chef du gouvernement, Ousmane Sonko, au sujet des agissements de TSA, qui, selon eux, « poursuit ses violations des droits des travailleurs ».



Selon les plaignants, un accord d’établissement a été conclu entre la direction de TSA et ses collaborateurs, avec des engagements clairement définis.



Cependant, les agents affirment que plusieurs points de cet accord ne sont pas respectés par l’employeur. « Notre cadre professionnel souffre de plusieurs maux. Qui sont l'absence de salles d’opérations pouvant accueillir tous les services de repli, retard dans le renouvellement des tenues; shifts de 12 heures (matin et soir) jugés trop longs et nuisibles à la santé des agents; les revenus précaires; négociations sur les primes de risque à la traîne et la prise en charge médicale insuffisante face aux véritables urgences », ont-ils souligné.



À cet effet, ils invitent le Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, à s’enquérir de leur situation.



Se sentant abandonnés dans ce combat par leur centrale syndicale tutélaire, la CSA, les agents menacent de créer un syndicat parallèle pour mieux porter leurs revendications et se faire entendre.

« À la lumière de ce qui précède, après avoir subi de nombreuses frustrations dans l’exercice de notre exaltante mission, sans la moindre considération de la part de notre employeur, abandonnés à notre sort par notre centrale syndicale, la CSA pour ne pas la nommer, et déçus des comportements inélégants du syndicat SYTAC ainsi que d’un syndicat des cadres cherchant à nous faire ombrage, nous, délégués de base de TSA, prenons date et l’engagement de nous constituer en COMITÉ D’INITIATIVE pour la création, dans les meilleurs délais, d’un syndicat autonome et indépendant, capable de prendre en charge, en toute souveraineté, les intérêts des agents de sûreté aéroportuaire que nous sommes », ont-ils déclaré lors d’une conférence de presse tenue ce mardi.