Inclusion financière dans l'UEMOA : Le taux d'utilisation des services financiers bondit à 76,1% en 2025

L'inclusion financière au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a connu des avancées importantes en 2025.



Selon le « Rapport annuel sur la situation de l'inclusion financière dans l'UEMOA au titre de l'année 2025 » publié par la BCEAO, l'indice synthétique d'inclusion financière « s'est accru de 0,016 point entre 2024 et 2025 pour se situer à 0,616 sur une échelle comprise entre 0 et 1 ». Cette progression témoigne d'une amélioration globale de l'accès et de l'utilisation des services financiers dans la région.



Du côté de l'offre et de la demande, les indicateurs affichent une dynamique très favorable portée en grande partie par le numérique. Le taux global d'utilisation des services financiers « a progressé, pour se situer à 76,1% en 2025 contre 73,6% en 2024 », une performance largement soutenue par « l'utilisation des services de monnaie électronique » qui s'établit à 60,3%. De plus, le taux de bancarisation strict est passé à 26,9% tandis que le taux de bancarisation élargi a atteint 50,6%.



L'année 2025 a également été marquée par des avancées structurelles majeures orchestrées par la Banque Centrale. La BCEAO met notamment en avant « l'adoption de la Stratégie régionale d'inclusion financière 2025-2030 pour renforcer la disponibilité et l'utilisation des services financiers » ainsi que « le lancement de la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI) ».



Cette dernière infrastructure garantit « désormais une interconnexion fluide entre tous les acteurs de l'écosystème » avec l'intégration initiale de « 12 millions d'utilisateurs ».



Malgré ces succès notables, l’institution souligne que des défis subsistent, citant notamment « le manque de données statistiques ventilées selon le genre, milieu de résidence et profil socioprofessionnel » et « les lacunes en matière de culture financière numérique chez les usagers ».



Pour y remédier, la BCEAO entend poursuivre en 2026 le déploiement de sa stratégie, la promotion des innovations financières à travers l'accompagnement des FinTechs et l'intensification des programmes d'éducation financière.

