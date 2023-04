Secteur extractif: la déclaration des bénéficiaires effectifs, une "exigence essentielle" à la sécurisation des activités

Pour une transparence de l'utilisation des données relatives aux bénéficiaires effectifs dans le secteur extractif, l'Etat du Sénégal invite les sociétés à se déclarer. Aujourd'hui le pays compte 143 déclarations dans le registre de bénéficiaires effectifs, a annoncé ce mardi, Abdoul Hamid Ndiaye, directeur du cabinet du ministère de la Justice. Qui trouve ce nombre "insuffisant". Il estime que la déclaration des bénéficiaires effectifs est une "exigence essentielle" à la sécurisation des activités.



Lors d'un atelier qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des professionnels de la Justice et des acteurs en matière de bénéficiaires effectifs, le représentant du ministère de la Justice a indiqué que la "pratique a montré que l’anonymat favorise de nombreuses activités illégales telles que l’évasion fiscale, la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme."



Alors pour lui, " les structures de sociétés non transparentes facilitent le mouvement des produits de la criminalité, y compris l’évasion fiscale en masquant l’identité de la personne, l’origine des fonds ou de la propriété. Plusieurs techniques sont utilisées telles que les sociétés écran, les intermédiaires et des mandataires, les trusts…"



Pour faire face à ces fléaux, monsieur Ndiaye fait remarquer que le Sénégal a engagé des réformes concourant à faire de la déclaration des bénéficiaires effectifs, " une exigence essentielle à la sécurisation des activités de l’économie nationale et de la protection des ressources naturelles". En effet, connaitre les bénéficiaires effectifs permet, entre autres, "de lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées comme la corruption et la fraude fiscale, le blanchiment des capitaux, l’évasion fiscale et les conflits d’intérêts. "



Par contre, le directeur du cabinet du ministère de la Justice fait part de son regret. Selon lui : "il a été constaté que depuis la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs, les autorités judiciaires ne l’ont pas encore utilisé dans l’exercice de leurs missions pour identifier les personnes physiques qui se cachent derrière les constructions juridiques ou personnes morales."



Alors que l’article 13 du décret relatif au Registre des bénéficiaires effectifs dispose que "les informations portant sur les déclarations relatives aux bénéficiaires effectifs sont transmises sans délai ni contrepartie financière, à leur demande, aux autorités (notamment) aux magistrats et officiers de police judiciaire dans le cadre de leurs fonctions".



Alors, il a saisi cette occasion pour exhorter les magistrats et les officiers de police judiciaire à "consulter les informations contenues dans le Registre des bénéficiaires effectifs dont la gestion est confiée aux greffiers, dans l’exercice de leurs fonctions."