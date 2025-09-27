Secteur minier : Birame Soulèye Diop donne 60 jours aux exploitants de carrières pour se régulariser

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a procédé vendredi à Matam (nord) à la clôture des Journées portes ouvertes sur les mines et la géologie organisées par son département. À cette occasion, il a annoncé l’ouverture d’une période de 60 jours destinée aux acteurs impliqués dans l’extraction de sable, de latérite et d’autres matériaux de construction, afin de régulariser leurs activités.





« Après les 60 jours ouverts pour la régularisation, tous ceux qui ne seront pas en conformité verront l’application stricte des dispositions de la loi. Nous avons pris cette décision pour éviter des détournements d’objectifs et surtout la spéculation », a soutenu le ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines.



« Il est important de renforcer ce secteur, car ces matériaux sont nécessaires pour la construction de routes (…), un audit a permis de découvrir un niveau extrême d’inconformité dans l’exploitation des carrières », a-t-il souligné



« On ne peut pas exploiter sans autorisation, car tout est règlementé pour ouvrir une carrière. Pour prélever du sable ou de la latérite, il faut une autorisation pour le faire. Dans toute la zone nord, nous avons recensé 28 sites clandestins », a déclaré M. Diop.



Des autorités administratives et territoriales, des élus, des responsables de services déconcentrés et plusieurs acteurs du secteur minier des régions de Saint-Louis, Louga et Matam ont pris part à cette dernière étape des Journées portes.



Birame Soulèye Diop dit avoir instruit la direction des Mines et de la géologie, en relation avec les directeurs régionaux des Mines, de faire tout le travail nécessaire afin que « l’ensemble des carrières puissent être régularisées et devenir des sites publics d’exploitation dans un délai raisonnable ».



Le ministre a demandé aux autorités, maires et présidents de conseils départementaux, de « faire ce qu’ils doivent faire dans ce sens ».



