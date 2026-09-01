Usine de dessalement d'eau de mer de la Grande Côte : Acwa Power intègre l'expertise de Veolia pour économiser l'énergie

Un nouveau protocole d’accord (MoU) vient d’être conclu entre la société saoudienne Acwa Power et l’entreprise de technologies de l'eau Veolia afin d'optimiser l'ensemble de la chaîne de valeur du dessalement d'eau de mer.



D'après le communiqué officiel, cette collaboration vise à « renforcer la performance de durabilité des usines concernées » en agissant sur plusieurs leviers essentiels, allant de la conception des installations et la sélection des équipements jusqu'au dosage chimique, à la surveillance en temps réel et à l'efficacité énergétique à chaque étape du processus.



Cette alliance technologique et opérationnelle s'étendra directement au projet de l'usine de dessalement d'eau de mer de la Grande Côte au Sénégal, où Acwa développe une importante capacité de production de « 400 000 mètres cubes par jour ».



Selon le communiqué, grâce à l'apport de l'expertise de Veolia en matière de conception et de bonnes pratiques, ce projet va bénéficier d'une réduction ciblée de sa consommation d'énergie et de ses coûts d'exploitation, illustrant comment « les économies se mesurent en fractions de kilowatt-heure et deviennent matérielles à grande échelle » pour sécuriser durablement l'approvisionnement en eau potable du Sénégal.