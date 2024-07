Secteurs pourvoyeurs d’emplois : la construction et le commerce en tête, augmentation des entreprises individuelles

Les secteurs du commerce et de la construction, emploie plus de travailleurs, d’après le les statistiques du ministère du Travail et de l’Emploi et des Relations avec les institutions.



Concernant les emplois générés, la construction reste la plus pourvoyeuse. Elle enregistre 19,53% des emplois générés (2474 emplois), selon le rapport annuel des statistiques du travail 2023.



Le commerce et les activités de services administratifs et d’appui arrivent respectivement avec 18,67% et 16,98% des emplois générés en 2023, soit 2365 et 2151 postes respectivement, renseigne le document.



Le nombre d’emplois générés est nettement en hausse. En 2022, le total des emplois générés, tous secteurs confondus, était de 8511, contre 12670 en 2023. Le document met en relief le fait que cette augmentation globale s’accompagne de « changements significatifs » dans la répartition des emplois générés selon le statut juridique.



Il fait également mention de la répartition des établissements ouverts selon le statut juridique, indiquant qu’en 2023, les ouvertures d’établissements ont plus porté sur les statuts juridiques.



Il y a, dans l’ordre, les entreprises individuelles avec 44,73% du total, les sociétés anonymes à revenu limité (SARL) avec 22,77% des ouvertures d’établissements, les sociétés à responsabilité limitée et sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (SURL/SUARL) avec 12,64% des nouvelles créations.



Les ouvertures d’établissement sous ces formes juridiques ont connu une augmentation par rapport à 2022, relève le rapport.



Il a par ailleurs fait état d’un accroissement de 13,78% (900 contre 791 en 2022) concernant les ouvertures d’établissements de statut juridique “entreprise individuelle”.