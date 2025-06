Section de recherches : Cheikh Mbacké Gadiaga interpellé suite à une plainte pour diffamation de Gabrielle Kane

Cheikh Mbacké Gadiaga a été interpellé par les éléments de la Section de recherches (SR) de la gendarmerie de Colobane. Son arrestation fait suite à une plainte de Gabrielle Kane. Elle a accusé le journaliste de l'avoir diffamée à travers des publications jugées "insultantes et attentatoires à son honneur".



Selon L'Observateur, Gabrielle Kane a, dans sa plainte, indiqué avoir fait l'objet depuis un certain temps, d'une « campagne de discrédit menée par deux plateformes médiatiques notamment le quotidien « Le Verdict News », dirigé par Badara Ngom, et le site « Sénégalinfo » dont Cheikh Mbacké Gadiaga est le directeur de publication ».



Rappelant que « Le Verdict News » aurait publié à sa « Une » du 7 décembre 2023, un article intitulé titrait, en lettres capitales : « Gabrielle Kane, une grosse ratée qui veut assainir son image à travers la magie du petit écran ». En sa page 4, le même article poursuivait dans des termes particulièrement offensants, « Gabrielle Kane revient devant le petit écran. Voilà une femme par son entourage comme une dévergondée de pétasse ratée qui veut assainir son image à travers la magie du petit écran sénégalais ».



Ces propos, qualifiés d'injurieux, humiliants et mensongers par les avocats de Gabrielle Kane, porteraient gravement atteinte à sa réputation. Par ailleurs, la plaignante a mis l’accent dans sa plainte sur le caractère public de ces déclarations, publiées dans un journal accessible à un large lectorat.



Des faits vus comme des infractions, des délits de diffamation et d'injures publiques, selon les articles 248 et 258 du Code pénal. À cet effet, Gabrielle Kane a demandé, « l'ouverture d'une enquête judiciaire exhaustive, visant non seulement à établir les responsabilités pénales, mais également à obtenir la réparation pour les préjudices subis ».