Sécurité : La gendarmerie saisit 92 kilogrammes de cocaïne à Dakar et arrête un convoyeur

La Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé, le jeudi 11 juin 2026, à l'interpellation et à la mise en garde à vue d'un ressortissant sénégalais pour association de malfaiteurs et trafic international de cocaïne. Cette arrestation fait suite à une opération d'envergure qui a permis la saisie de 92 kilogrammes de cocaïne ainsi que d'un véhicule de marque Volkswagen de couleur blanche.







L'opération a été déclenchée après l'exploitation d'un renseignement signalant la présence de plaquettes suspectes à bord d'un véhicule en réparation dans un garage mécanique. Une équipe d'enquêteurs, déployée sur les lieux pour une mission de surveillance et d'observation, a découvert lors d'une fouille minutieuse 92 plaquettes de substance blanche, pesant chacune un kilogramme. Les documents trouvés à l'intérieur de l'habitacle ont permis aux forces de l'ordre d'identifier formellement le conducteur, qui a été localisé et appréhendé dans le quartier de la Médina, à Dakar.







Lors de son interrogatoire, le mis en cause est passé aux aveux, reconnaissant avoir convoyé de la drogue depuis le Mali par voie terrestre à plus de quatre reprises. Il a précisé agir pour le compte d'un commanditaire de nationalité sénégalaise, qui se trouve actuellement détenu à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss pour des délits similaires, et qui lui versait une rémunération de 150 000 francs CFA par voyage. Dans le cadre de la procédure, un échantillon de la substance saisie a été transmis au Centre National d'Identification Criminelle de la Gendarmerie (CNIC) pour des analyses de laboratoire, tandis que les investigations se poursuivent pour identifier d'éventuels complices.

