Sécurité aux ICS : Un ouvrier meurt après une chute dans un bassin d'acide

Un nouvel accident de travail mortel aux Industries chimiques du Sénégal (ICS) de Darou Khoudoss relance le débat sur la sécurité des employés au sein des complexes industriels lourds du pays. Le décès d'Ahmed Sène, survenu ce dimanche 7 juin 2026 après une chute dans un bassin d'acide, s'ajoute à la liste des drames survenus dans ce secteur où les ouvriers côtoient quotidiennement des substances hautement corrosives et des installations à risques.







Les conditions de sécurité et de protection des agents de terrain se retrouvent directement pointées du doigt par les observateurs et les communautés locales. Bien que la victime fût membre de la brigade de l'environnement, un service théoriquement au fait des procédures de prévention, la configuration des zones de stockage d'acide et l'efficacité des dispositifs de retenue anti-chute font l'objet d'interrogations quant à leur conformité face aux normes de sécurité industrielle.







La répétition de ces événements tragiques au fil des ans pousse les organisations syndicales et les riverains de la zone de Mboro à exiger un durcissement des contrôles de l'Inspection du travail. L'enjeu dépasse désormais le cadre du simple fait divers pour devenir un dossier de responsabilité sociétale d'entreprise, les critiques exigeant des investissements massifs dans la sécurisation des infrastructures pour que l'impératif de production de phosphate et d'acide ne se fasse plus au détriment de la vie des travailleurs.

