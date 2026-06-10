Sécurité publique à Tambacounda : La vente de carburant en vrac interdite pour un mois à compter de ce jeudi

La vente de carburant en vrac est formellement interdite sur toute l’étendue du département de Tambacounda pour une durée d'un mois, allant du jeudi 11 juin au samedi 11 juillet 2026. Prise par arrêté préfectoral le 09 juin dernier, cette mesure de sécurité publique vise à réduire drastiquement les risques d'incendie et d'explosion liés à la manipulation clandestine de produits inflammables, tout en asséchant les circuits des trafics transfrontaliers.







Selon le communiqué du préfet du département, Alioune Badara Mbengue, cette restriction répond à un impératif de préservation des circuits normalisés d’approvisionnement et des réserves locales. L'autorité administrative entend ainsi mettre un coup d'arrêt au transport et au stockage non sécurisés de carburant, souvent utilisés dans le cadre d'activités clandestines non conformes à la réglementation en vigueur dans cette région frontalière de l'Est du pays.







Conscient de l'impact potentiel de cette décision sur le tissu économique local, le chef de l'exécutif départemental a toutefois prévu un dispositif d'assouplissement. Des autorisations spéciales d’achat et de transport de carburant en vrac pourront être accordées pour des besoins dûment justifiés, afin de ne pas paralyser les activités économiques stratégiques et le fonctionnement des services essentiels.







Pour obtenir ces dérogations, des formulaires de demande ont été mis à la disposition des usagers. Ces documents sont accessibles directement à la préfecture de Tambacounda, au niveau des sous-préfectures de Missirah, Koussanar et Makacolibantang, ainsi qu'auprès des gérants des différentes stations-service de la place.

