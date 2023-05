Sédhiou et Koungheul enregistrent leurs premières pluies

De fines pluies sont tombées dans la commune de Sédhiou, ainsi que dans d’autres localités de la région dont Diendé, Madina Wandifa, Koussi, Dioudoubou.



De leur côté, les cultivateurs de la localité ont invité le gouvernement du Sénégal à « hâter le processus de mise à disposition des semences et des intrants agricoles ».



À les croire, ils comptent beaucoup sur la disponibilité des fonds alloués à l’agriculture pour la prochaine campagne agricole, relate Aps. Selon Mamadou Sow, agriculteur a Kouassi, cela leur « permettra d’alléger leurs charges dans un contexte de renchérissement des prix ».



La région de Kaffrine, plus précisément à Koungheul a aussi enregistré de fines pluies. Les populations ont soutenu ne pas être surpris par les précipitations, car le ciel ne cessait de menacer ces derniers jours.



Cependant elles étaient plutôt importante, puisqu’elle s’est abattue sur toute l’étendue du territoire communal pendant une heure (de 18 h à 19 h 30).



L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) avait annoncé il y a quelques jours que les premières pluies de l’hivernage 2023 sont attendues « dès ce mois de mai ».