Sédhiou : le maire de Nianga, Idrissa Baldé, placé en garde à vue

Le maire de Nianga, dans la région de Sédhiou, nouvellement élu, Dr Idrissa Baldé, est placé en garde à vue ce mardi, à la brigade de la gendarmerie de Samine. Pour cause, ses partisans sont accusés d’avoir incendié le domicile de l’ancien maire libéral, Yoro Mballo.



Des accusations réfutées par l’un de ses collaborateurs, Omar Baldé. Ce dernier précise qu’ils ont été attaqués en premier par les partisans du maire sortant.



« On est arrivé au niveau de la mairie, on marchait pour saluer la population pour les efforts qu’ils ont fourni pour la victoire. Arrivé au niveau de la maison du maire sortant, ses partisans qui étaient à l’intérieur ont commencé à nous insulter. C’est par la suite que les partisans qui nous accompagnaient ont commencé à riposter. Mais en un moment, les partisans de Yoro Mballo sont partis brûler les motos qui étaient garées devant la mairie puis ils sont allés saccager la maison du demi-frère du maire Dr Idrissa Baldé, Kéba Baldé. Et même la maison du maire sortant a été brûlée », a-t-il expliqué sur les ondes de la Rfm.