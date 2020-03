Sédhiou : un agent de la sécurité et de proximité se donne la mort

Le drame a lieu à Sédhiou, au sud du Sénégal. Un agent de la sécurité et de proximité s’est donné la mort, sans laisser les raisons qui l’ont conduit à mettre fin à sa vie.



Damien Mar un agent de la police de proximité est admis aux urgences de l’EPS 1 de Sédhiou. Parti tôt ce matin en brousse avec son papa à la recherche des racines de plantes médicinales l’ASP en poste à la gare routière de Sédhiou a menacé de mettre fin à sa vie, précise SedhiouNews.



N’ayant pu le dissuader le vieux a alerté la famille. Déterminé à exécuter sa menace Damien échappe et se fond dans la nature. Gisant dans une mare de sang et le cou littéralement sectionné il est retrouve plus tard dans un champ d’anacarde.



Il succomba à ses blessures quelques minutes plus tard. C’est la consternation à Moricounda où réside la famille.Une enquête est ouverte.