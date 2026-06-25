Sedhiou : un nourrisson tué dans l'effondrement d'une maison à Diendé

Un bébé de quatre mois a perdu la vie le 22 juin dernier à Bloc Chantier, un village de la commune de Diendé( region de Sedhiou /Sud). Le drame a été causé par l'effondrement d'une habitation sous l'effet de fortes pluies et de vents violents.



La victime, Aminata Diedhiou, a été mortellement touchée par des débris à l'intérieur du bâtiment vers 19 h 30. Une autre occupante, Gnima Mandiang, s'en sort avec des blessures légères. Les intempéries ont également arraché la toiture en zinc et détruit partiellement les murs de la maison.



La brigade territoriale de Sédhiou et les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux. La blessée a été évacuée au Centre hospitalier régional de Sédhiou et le corps du nourrisson a été déposé à la morgue. Une enquête est ouverte.

