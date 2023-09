Séisme au Maroc : pleurs, téléphone coupé... Dadju vit un moment d'effroi loin de ses trois enfants

On n'arrive plus à avoir les enfants

Quand on les appelle, ça pleure au téléphone et après ça coupe

Les heures passent et les chiffres grimpent de manière catastrophique. Selon le ministère de l'intérieur marocain, on comptait déjà 2901 morts et 5530 blessés le mardi 12 septembre 2023.La ville de Marrakech a été partiellement détruite et la région montagneuse, située plus au sud, déplore la ruine totale de plusieurs villages. Pour tous ceux qui se trouvaient loin du pays au moment de cette catastrophe naturelle - dont le roi Mohammed VI, pour raison de santé -, les choses sont également difficiles à encaisser.De passage sur Canal+ dans l'émission En Aparté le 13 septembre 2023, alors qu'il assure la promotion de son documentaire Ça va bien se passer sur Canal+, Dadju a évoqué ces heures horribles qu'ils avaient passé en apprenant que le Maroc avait été touché par des secousses sismiques.Et pour cause. Ses trois enfants se trouvaient au Maroc, tout comme ceux de son grand frère Gims . Et les deux artistes venaient de donner un concert ensemble... ce qui fait qu'ils ont eu accès aux informations sur le tard. "On n'arrive plus à avoir les enfants", ont alors annoncé leurs équipes dans la panique."Ils étaient à la maison au Maroc, a finalement raconté Dadju à Nathalie Levy sur Canal+. On n'arrivait pas à les joindre et on n'avait pas de réseau. Quand on les appelle, ça pleure au téléphone et après ça coupe." Cette attente a duré 45 longues minutes. Les deux frères ont finalement pu prendre des nouvelles de leurs familles avant de sauter dans le premier avion pour se rendre en urgence à Marrakech.Dadju a fini par revenir en France, notamment pour l'enregistrement de l'émission En Aparté, mais sa femme et ses trois enfants dont son aînée de 5 ans, Maamou - sont restés sur place. "Ils ne veulent pas rentrer, a assuré leur papa. Ils veulent rester et retourner à l'école. Ils ont envie de continuer de vivre".