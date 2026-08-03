Mondial 2027 de Minifootball : l’Afrique décroche 8 places, le Sénégal fixé sur ses adversaires

L’Afrique disposera de huit représentants à la prochaine Coupe du monde 2027 de minifootball, annonce la World Minifootball Federation (WMF). Alors que cinq sélections ont déjà validé leur billet, les trois derniers tickets seront attribués à l'issue de la Coupe d’Afrique des nations prévue du 9 au 23 janvier 2027 en Guinée.



La Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Guinée et la Côte d’Ivoire ont d'ores et déjà sécurisé leur qualification grâce à leurs performances lors du tournoi continental 2025. La Libye s'était imposée en finale face au Maroc aux tirs au but (3-2, 0-0 a.p.), tandis que la Mauritanie décrochait la troisième place devant la Guinée (3-2). La Côte d’Ivoire avait complété le groupe des cinq premiers qualifiés en battant le Tchad (3-2).



Les trois places continentales restant à attribuer se joueront lors de l'édition 2027 en Guinée. Le Sénégal sera sur le pont pour aller chercher son billet : logés dans le groupe F, les Lions affronteront l’Île Maurice, le Soudan ainsi qu'une sélection bénéficiant d'une invitation (Wild Card).



Pour l'heure, la WMF n'a pas encore dévoilé la date exacte ni le pays hôte de la phase finale du Mondial 2027.