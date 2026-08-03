Ligue des champions féminine CAF : les Aigles de la Médina fixés sur leurs adversaires jeudi prochain

Les Aigles de la Médina connaîtront, jeudi 07 août, aux environs de 15h, leurs adversaires pour le tournoi qualificatif de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), à l'issue du tirage au sort prévu à Banjul, en Gambie.



Seul représentant du Sénégal, le club dakarois tentera de décrocher l'unique ticket qualificatif pour la phase finale de la compétition continentale face à cinq autres champions de la zone de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA/A).



Outre les Aigles de la Médina, le tournoi réunira Berewuleng FC (Gambie), l'USFAS (Mali), l'AS Bolonta (Guinée), Determine FC (Liberia) et Mogbwemo Queens FC (Sierra Leone).



L'UFOA/A n'a pas encore communiqué la date ni le pays qui accueillera cette phase qualificative.

Tenant du titre dans la zone, l'USFAS du Mali avait remporté le tournoi en août 2025 à Dakar avant de représenter l'UFOA/A à la phase finale de la Ligue des champions féminine de la CAF.



Lors de cette édition continentale disputée en Égypte en novembre 2025, l'Association sportive des Forces armées royales (AS FAR) du Maroc s'était adjugé le trophée, selon l’APS.