Ligue 1 et Ligue 2: le championnat professionnel 2026-2027 débutera le 3 octobre

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a fixé la date de reprise du championnat national. Dans une note d’information adressée aux présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, l’instance a annoncé que la saison sportive 2026-2027 démarrera officiellement le samedi 03 octobre 2026.



Signée ce lundi 03 août 2026 par le Secrétaire Général Joseph D. Diouf, la note précise que le calendrier général des compétitions" ainsi que la "programmation de la première journée" seront communiqués ultérieurement aux clubs. En attendant, la LSFP les invite à "prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du démarrage de la saison".



Ce lancement en octobre laisse aux équipes un peu plus de deux mois pour boucler leur préparation, boucler leur mercato et mettre à niveau leurs infrastructures, en attendant la communication du calendrier complet.