Sénégal: 2.700 logements sociaux prévus pour reloger des victimes d’inondations (directeur)

Le Directeur de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI), Madické Cissé, a annoncé que quelque 2.700 logements sociaux sont prévus pour reloger des familles victimes d’inondations dans les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack, et Fatick, dans le cadre du Projet d’atténuation des effets induits aux inondations.



Parmi ces logements sociaux, « la région de Dakar a bénéficié de 2.000 unités où sont relogées déjà des familles victimes d’inondations, issues de certains quartiers non lotis de la banlieue dakaroise », a précisé M. Cissé dans un entretien accordé à l’APS.



Ces logements réceptionnés et livrés sont construits sur une superficie totale de 68 hectares, dans la commune de Tivaouane Peul-Niaga, département de Rufisque, région de Dakar, a-t-il ajouté. Dans la région de Thiès, fait-il savoir, « 200 logements sociaux, en construction, sont presque terminés pour reloger des familles sinistrées de Nguinth, un quartier sensible de la commune de Thiès-Nord ». Dans la même région, du côté de la commune de Joal-Fadiouth, il renseigne que « cinquante logements sont en cours de construction » pour reloger des familles impactées par les inondations, dans cette ville.



L’Etat du Sénégal, dans sa politique de restructuration des quartiers urbains inondables, a entrepris également la restructuration de Diaminar, « un quartier difficile » de la commune de Saint-Louis, indique le DPGI. « Dans cette partie Nord du pays, signale M. Cissé, les travaux de construction de 200 logements sociaux sont en cours ».



Dans le centre du pays, « les travaux de construction de 200 logements sont également en cours » à Sing-Sing, un quartier périphérique de la commune de Kaolack, où seront relogées des familles sinistrées de Khakhoune, une zone impactée par les eaux pluviales, selon lui.



A quelques kilomètres de la ville de Kaolack, dans la région de Fatick, « cinquante logements sociaux sont en construction dans la commune de Fatick, pour reloger des familles impactées par les inondations », a déclaré M. Cissé, par ailleurs coordonnateur du Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal (PGIIS).



Intervenant à Dakar, à Thiès, à Joal-Fadiouth, à Saint-Louis, à Kaolack, et à Fatick, le Projet d’atténuation des effets induits aux inondations, est logé au niveau du Projet de construction de logements sociaux et de lutte contre les bidonvilles (PCLSLB).



Il est financé à hauteur de 19 milliards 140 millions de francs CFA par Banque islamique de développement (BID) et l’Etat du Sénégal avec une contrepartie sénégalaise de 6 milliards de francs CFA.