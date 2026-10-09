Sénégal: 290 agents quittent La Poste dans le cadre du plan de départs négociés

Deux cent quatre-vingt-dix (290) agents de la Société nationale La Poste ont quitté l’entreprise à l’issue de la première phase du plan de départs négociés, sur plus de 360 demandes enregistrées.



« Une première phase du plan de départs négociés a concerné 290 agents volontaires », a indiqué, ce vendredi, le directeur général, Maguette Kane, dans un entretien accordé à l’APS, à l’occasion de la Journée mondiale de La Poste.



Il a également précisé que l’opération s’est déroulée dans un climat social apaisé et dans le respect des droits des travailleurs.



Selon l’APS, cette mesure s’inscrit dans le cadre du redressement financier du groupe, confronté au recul du courrier traditionnel et à la transformation des métiers postaux. Entre 2012 et 2021, les effectifs sont passés d’environ 2 600 à plus de 4 100 agents, soit une hausse de près de 60 %, tandis que le chiffre d’affaires reculait de 26 %.



Maguette Kane a aussi indiqué que la direction prévoit une cible indicative de « 250 départs par an sur trois ans ». Cette trajectoire dépendra toutefois des capacités financières de l’entreprise, des demandes volontaires et des besoins nécessaires à la continuité du service public.



Au-delà de la réduction des effectifs, La Poste entend adapter ses compétences aux nouveaux métiers, notamment dans « le numérique, la logistique, le commerce électronique et les services financiers digitaux ».



Un bilan des compétences est également prévu pour identifier les expertises à renforcer. « Le succès de cette démarche ne se mesurera pas uniquement au nombre de départs », a souligné Maguette Kane, insistant sur la nécessité de réduire les charges, de préserver les compétences essentielles et d’améliorer la productivité.



La direction souhaite continuer les discussions avec les syndicats pour maintenir le calme et éviter les conflits sociaux. Le suivi du plan permettra notamment d’évaluer son impact sur la masse salariale et la qualité du service rendu aux usagers.