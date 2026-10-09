Mauritanie: le Premier ministre Mokhtar Ndiay présente sa démission après la publication d’un rapport accablant

En Mauritanie, le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiay a présenté ce vendredi 09 octobre la démission du gouvernement au chef d’Etat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, selon plusieurs médias locaux dont Cridem. Nommé le 2 août 2024, cet ingénieur statisticien de 52 ans aura passé un peu plus de deux ans à la tête du gouvernement.



Les raisons de la démission de Moctar Ould Diay



La démission de Moctar Ould Diay et de son gouvernement découle directement de la remise officielle du rapport d'une commission d'enquête sur la gestion énergétique nationale. Ce document fait la lumière sur les incendies majeurs de deux postes de transformation électrique à Nouakchott. Ces incidents graves ont lourdement aggravé la crise des coupures de courant chroniques qui exaspéraient les habitants de la capitale.



Bien qu'il s'agisse initialement de défaillances techniques et structurelles au sein de la Somelec (Société mauritanienne d'électricité), le gouvernement a choisi d'assumer pleinement la responsabilité politique des conclusions de cette enquête.



Ce véritable séisme politique place désormais la suite des événements entre les mains du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui doit décider s'il reconduit Moctar Ould Diay pour former une équipe remaniée ou s'il nomme un nouveau Premier ministre pour surmonter cette crise.

