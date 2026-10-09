Diphtérie au Sénégal : Kédougou reçoit «moins de cas graves», selon les autorités locales

Au Sénégal, à la date du 5 octobre 2026, le dernier bilan officiel du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait état de 248 cas confirmés de diphtérie et de 11 décès répartis dans 51 districts sanitaires à travers 14 régions du pays.



La région de Kédougou enregistre, quant à elle, 35 cas répartis comme suit : le district sanitaire de Kédougou (25 cas), Saraya (8 cas), Salémata (2 cas), avec quatre (4) décès notés dans le département.



Le médecin-chef de la région médicale de Kédougou, Dr Ababacar Mbaye, assure qu’avec une bonne surveillance et une détection précoce, les décès diminuent, soutenant que le district sanitaire enregistre de moins en moins de cas graves.



«Depuis ce premier cas, jusqu'à l'heure actuelle, nous ne cessons de surveiller, d'intensifier tout le système de surveillance. Nous recevons moins de cas graves. (…) Tous les patients sont suivis en ambulatoire. Donc dès qu'ils arrivent, on fait le prélèvement, on donne le traitement et voilà, on donne les mesures de prévention», a-t-il assuré.



L’Institut Pasteur de Dakar a confirmé le tout premier cas de diphtérie au Sénégal le 1er août 2026. Il s’agit d’une maladie infectieuse, hautement contagieuse, causée par la bactérie Corynebacterium diphtheriae. Sa période d'incubation dure généralement de 2 à 5 jours. Elle se manifeste par plusieurs signes dont un mal de gorge aigu, une fièvre modérée, de la fatigue intense et des difficultés à avaler (dysphagie).