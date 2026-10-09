Vélingara : Une victime de vol ébouillante le voleur présumé et se retrouve devant la justice

Poursuivi pour coups et blessures volontaires (CBV), Aliou Diarra devra patienter jusqu’au 28 octobre prochain pour être fixé sur son sort. Accusé d’avoir ébouillanté Abdoulaye Ba, surpris en flagrant délit de vol de poulets à son domicile, il a vu son procès renvoyé en raison de la gravité des blessures de la victime, qui bénéficie d’une incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours.



C’est une affaire pour le moins rocambolesque qui s’est produite en septembre dernier à Vélingara. Excédé par une série de vols de volailles dont il aurait été victime, Aliou Diarra a décidé de se faire justice lui-même lorsqu’il a surpris Abdoulaye Ba en pleine intrusion nocturne dans son domicile.



Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause, soupçonné d’être l’auteur de ces vols répétitifs, aurait été pris en flagrant délit alors qu’il s’introduisait dans la concession pour dérober des poulets.



Mais au lieu de le remettre aux forces de l’ordre, Aliou Diarra aurait choisi de lui infliger une sévère correction. Il aurait ainsi attaché les deux mains du voleur présumé avant de les plonger dans de l’eau chaude, lui occasionnant de graves brûlures.



Après quelques minutes, Abdoulaye Ba aurait été libéré. Toutefois, loin de laisser passer cette maltraitance, il a décidé de porter plainte contre celui qui l’avait ainsi sévèrement puni.



Cette plainte a conduit à l’arrestation d’Aliou Diarra, désormais poursuivi pour coups et blessures volontaires.



L’affaire devait être examinée ce mercredi dernier par le tribunal. Cependant, au regard de la gravité des blessures présentées par Abdoulaye Ba, le président du tribunal, en concertation avec ses assesseurs, a décidé de renvoyer le procès au 28 octobre prochain. Ce délai doit permettre à la partie civile de poursuivre ses soins.