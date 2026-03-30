Sénégal : Ababacar Fall fait le point sur la grève des transporteurs et les mesures d'urgence du gouvernement

Invité au journal de 13 heures de Radio Sénégal, le Directeur des Transports Routiers, Ababacar Fall, est revenu sur le mouvement d'humeur qui secoue actuellement son secteur d'activité. Le directeur a tenu à rassurer les usagers tout en précisant les contours du différend avec les syndicats.



Le secteur des transports fait face à une double pression syndicale avec le dépôt de deux préavis de grève par l'URS de Gora Khouma et un collectif de 14 syndicats, portant sur des doléances telles que la « concurrence déloyale avec les « War-gaïndé »» ou les « tracas policiers ». Le point de rupture majeur concerne l'opération de rappel des minicars, une mesure de sécurité décidée après une série d'accidents récurrents en début d'année. Malgré les tentatives de conciliation, Ababacar Fall déplore l'attitude de certains syndicalistes qui ont « boudé la rencontre » et refusé de déférer à la convocation du ministre, jeudi dernier.



Face à ce mouvement, l'État a déployé un plan d'urgence pour assurer la mobilité des usagers en renforçant l'offre du BRT, de Dakar Dem Dikk et du TER. Concernant le réseau de l'AFTU, le Directeur a précisé que malgré quelques « sabotages » notés à l'aube sous le couvert de l'obscurité, le trafic a repris progressivement pour atteindre un niveau de service satisfaisant. Il a ainsi affirmé qu'au moment de son intervention, « plus de 90 % du réseau de l'AFTU fonctionne » normalement.



La situation reste toutefois contrastée sur l'ensemble du territoire, notamment pour les déplacements longue distance. Ababacar Fall a souligné que «les gares routières régionales sont majoritairement fermées», une paralysie qui s'explique par le fait que les syndicats grévistes assurent eux-mêmes la «gestion opérationnelle» de ces infrastructures. En revanche, le Directeur a tenu à rassurer sur le réseau urbain qui, selon ses observations, « fonctionne dans son ensemble » à l'exception de quelques lignes spécifiques.