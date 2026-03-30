Yeumbeul-Sud : piégé par son ami, un présumé homosexuel arrêté presque nu avec des préservatifs

A Yeumbeul-Sud, dans la banlieue de Dakar, un présumé homosexuel a été arrêté presque nu avec des préservatifs, alors qu’il a été piégé par son ami d’enfance, selon nos confrères de Seneweb.



Cette affaire remonte au dimanche 29 mars 2026, vers 23 heures. Le lieutenant Sow a reçu un appel téléphonique de M. N., signalant la présence, chez lui, d'un individu présumé homosexuel. Les policiers dépêchés sur les lieux appréhendent le mis en cause, C. Cissé (20 ans), marchant ambulant, domicilié dans la commune.



Entendu par les enquêteurs, M. N. explique avoir retrouvé C. Cissé, un ami d'enfance perdu de vue après un déménagement. Ces derniers jours, il affirme avoir reçu de lui des messages à caractère obscène lui proposant des relations sexuelles. Choqué, il décide alors de lui tendre un guet-apens en feignant d'accepter ses avances et en lui fixant rendez-vous à son domicile.



Lors du rendez-vous, C. Cissé se serait présenté muni de préservatifs et de lubrifiant, toujours selon Seneweb. Profitant d'un moment d'inattention, M. N. quitte discrètement la chambre pour alerter ses voisins. Ces derniers surprennent le mis en cause presque nu, étalant les préservatifs et le lubrifiant. Le poste de police est immédiatement prévenu afin d'éviter un lynchage.



Interrogé au poste, C. Cissé aurait reconnu «sans ambages» les faits qui lui sont reprochés. Après avis du procureur Saliou Dicko, il a été placé en garde à vue. L'enquête suit son cours.